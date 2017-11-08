«Мисс НГУ» прошла в финал шоу «Танцы» на ТНТ

Юлианна Кобцева стала единственной участницей из Новосибирска , попавшей в команду одного из наставников.

Девушку выбрала хореограф Татьяна Денисова, оценившая ее еще на кастинге. Там Юлианна танцевала в стиле high heels – в сексуальном образе на высоких каблуках. Ведущая шоу Лейсан Утяшева предупредила Кобцеву, что Денисова скептически относится к этому направлению, но девушка не испугалась и пообещала исполнить его «не вульгарно». Хореограф назвала новосибирскую танцовщицу «горячей штучкой» и добавила: «Она молодая женщина, вызывающая самые что ни на есть прямолинейные эмоции. Мне такая нужна».

6 ноября Юлианна написала на своей странице ВКонтакте: «Путь кастингов и отборов закончен. Я в команде невероятного человека – Татьяны Денисовой. С каждой репетицией очень многому у нее учусь. Я шла к этому, начиная с моего первого сезона – меняя место жительства, образ жизни, свое тело и мироощущение. Никто не знает, от чего мне пришлось отказаться и через что мне пришлось пройти. Все потому, что возможность создавать, отдавать и заряжать людей вокруг дает мне ощущение абсолютного счастья. Да, мне не очень приятно, конечно, что на данный момент в профайле гиперболизировали только одну мою черту, я смотрела на себя как на абсолютно другого человека. За что-то оправдываться и что-то доказывать я не собираюсь! Вы сами все увидите. Кто не ведется на это – молодцы, кто верит – тоже нормально. Спасибо вам за поддержку. Надеюсь, что многие адекватно понимают, что это шоу. Мы с вами еще поговорим в прямом эфире о моем образе и амплуа в проекте, но я рада вашей любой отдаче и вашим сообщениям. Кобцева идет только вперед».

Юлианна участвует в проекте второй раз — в 2014 году она прошла кастинг и импровизацию, но покинула «Танцы» после этапа хореографии.