Директор «Сибирь-Хоккайдо» получил награду от японского императора

Директор новосибирского центра руководит им уже двадцать один год — с 1996. Основное направление работы «Сибирь-Хоккайдо» — укрепление побратимства между столицей Сибири и японским городом Саппоро. В центре прокомментировали, что орден — признание заслуг не только Спиридонова, но и Новосибирска в целом: «Следующий 2018 год объявлен перекрёстным годом — годом Японии в России и годом России в Японии. Поэтому посольство Японии приняло решение в рамках этих юбилейных перекрёстных мероприятий ещё придать такую положительную политическую оценку развитию региональных отношений и людям, ключевым фигурам, которые помогают развивать эти отношения».