В Новосибирске вскрыли капсулу с посланием пятидесятилетней давности
«Мы верим, что вы превосходно оборудовали нашу прекрасную голубую планету Земля, освоили Луну и высадились на Марсе», — обратились к потомкам авторы письма из 1967 года.
Капсула была замурована в стену ДК Попова за специальной табличкой. Письмо для живущих в 2017 было подписано на торжественном пленуме райкома КПСС и сессии исполкома Совета депутатов трудящихся Октябрьского района Новосибирска 4 ноября 1967 года. При вскрытии капсулы присутствовали бывшие и нынешние работники завода «Электросигнал», депутаты и мэр Анатолий Локоть.
Большая часть послания посвящена размышлениям о жизни в будущем: «Дорогие потомки, сегодня у вас необыкновенный день — столетие советской власти. Мы знаем — наше время интересно, ваше — ещё интереснее. Мы строим коммунизм, вы живёте при коммунизме. Мы верим, что вы превосходно оборудовали нашу прекрасную голубую планету Земля, освоили Луну и высадились на Марсе, что вы продолжаете штурм космоса, который начали люди первого пятидесятилетия, и ваши корабли давно уже бороздят Галактику. Что вы ведёте переговоры о научном и культурном сотрудничестве с представителями других, иноземных цивилизаций. Мы верим, что дело, которое начали 50 лет тому назад наши отцы и деды и которое продолжаем мы, вы доведёте до победного конца. Счастья вам, дорогие товарищи потомки!». Анатолий Локоть отметил: «Кому-то, может, покажутся слова написанные в этом тексте наивными, немного смешными, но на самом деле я бы поостерёгся такого поверхностного отношения к словам и мыслям, которые выражены! Они немножко плакатные, но такое было время». Авторы послания не смогли своими глазами увидеть «будущее», поэтому их почтили минутой молчания.
Фото Густаво Зырянова
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