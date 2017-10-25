Музей Дзержинского района расскажет о сибирских партизанах

Гости узнают о том, как события 1917 года оказали влияние на жизнь современников — партизан и обычных жителей города. Создатели выставки использовали при подготовке архивы Ивана Громова, Василия Шевелева-Лубкова и Августы Бердниковой — одной из активнейших участниц подпольного движения во время Гражданской войны. Благодаря им посетители узнают, где в те годы готовили революционных пропагандистов и увидят подлинные фотографии и письма партизанов. Кроме этого, в инсталляции «Сдам угол» будут показаны тяжелые жилищные условия жителей Ново-Николаевска в конце 1917 года и впервые будет продемонстрирована форма Ново-Николаевской железнодорожной милиции, существовавшая во времена НЭПа, а также коллекция одежды и головных уборов работников правоохранительных органов того времени.

Выставка «Как Революция в город пришла» откроется 25 октября в 15:00 и будет работать до 15 января 2018 года

Музей Дзержинского района, проспект Дзержинского, 1а

Справки по телефону 288-23-01.

Вход в день открытия – свободный.