Иностранная молодежь удивилась уму жителей Новосибирска

Столицу Сибири посетила делегация участников Всемирного фестиваля молодежи и студентов.

Основное мероприятие сейчас проходит в Сочи, но некоторым молодым иностранцам захотелось побывать в Новосибирске, чтобы узнать Россию «глубже». Делегацию встречали в аэропорту с шишками и медведями, чтобы гости сразу смогли прочувствовать местный колорит. В течение четырех дней молодежь погрузилась в сибирский быт: украшали пряники, лепили пельмени и играли в керлинг. Гостей удивила «продвинутость» города — многих на поездку вдохновили рассказы о Новосибирске, как о научном и образовательном центре, но масштабы развития этих сфер превзошли их ожидания. Единственным разочарованием для делегации стало отсутствие снега — некоторые, например, студентка из Аргентины, приехала в Сибирь именно для того, чтобы впервые его увидеть.