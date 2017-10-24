Новосибирские банки дадут подарок за мелочь

Во время акции «Неделя приема монеты» можно будет без комиссии обменять копейки на банкноты и получить памятный сувенир.

С 23 по 28 октября горожане смогут в определенные офисы четырнадцати банков — среди крупных участие принимают Сбербанк, Райффайзенбанк, ВТБ24, Газпромбанк, УРАЛСИБ, «Левобережный». Цель акции — продлить активную жизнь монет в обороте, поскольку, в отличие от бумажных денег, большая их часть заканчивает свою жизнь в копилках, а производство обходится дороже. По информации Сибирского ГУ Банка России, за прошлый год на руках жителей Новосибирской области осталось около ста двадцати семи тонн мелочи. Участникам акции дадут памятную двадцатипятирублевую монету, а в некоторых банках — корпоративный сувенир и сторублевую купюру «Крым». Конкретные условия обмена необходимо уточнить в отделении, подарки входят в итоговую сумму обмена.