Новосибирская красавица прошла в финал конкурса «Мисс Офис»

Анастасия Шапошникова отправится в Москву, чтобы побороться за миллион.

Финалистка не имеет отношения к модельному бизнесу и никогда не участвовала в конкурсах красоты. Анастасии двадцать восемь лет, она воспитывает двух дочерей и в прошлом руководила отделом продаж на кирпичном заводе. Жюри конкурса выбирает девушку, которая объединяет в себе женственность с деловой хваткой, именно это вызвало у девушки желание попробовать свои силы. Кастинг для «Мисс Офис» проходил еще весной, а результаты интернет-голосования стали известны 16 октября. Среди тридцати финалисток есть девушки не только из России, но и из стран СНГ. В декабре Анастасия отправится в Москву, где получит шанс получить миллион рублей.