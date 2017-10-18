Денис Иванов открыл новый ресторан в Москве

Денис Иванов продолжает осваивать Москву. Его новый ресторан под названием [KU:] открылся в историческом месте Москвы - на цокольном этаже Azimut Smolenskaya Hotel, напротив здания МИД. Формат, выбранный для заведения — довольно необычный для России, основным блюдом стал японский рамэн. Лапшу готовят вручную на станке, привезенном с ее исторической родины, всего в меню пять различных видов и тридцать закусок. Для всех блюд используются натуральные ингредиенты и методы приготовления, максимально приближенные в традиционным, чтобы добиться «правильного» вкуса.