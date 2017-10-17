Блондинка из Новосибирской области появилась на развороте Playboy

Модель из Тогучина снялась для осеннего выпуска известного журнала.

Вероника Мурашкина стала известной после участия в пятом сезоне шоу «Холостяк» с актером Ильей Глинниковым. С Playboy модель начала сотрудничать три года назад — она стала победительницей конкурса «Мисс Банни Герл», в котором участвовали девушки со всей России. Темой последней фотосессии стали летние вечеринки журнала.

Кроме Playboy Вероника работала с журналами «Колосо», «Мото», Quattroruote и в настоящее принимает участие в большом количестве съемок, показов и презентаций. По ее словам, она часто приезжает в родной Тогучин, где до сих пор живут ее мама и бабушка.