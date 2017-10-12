Новосибирск вошел в десятку самых культурных городов России

Столица Сибири стала четвертой в рейтинге самых культурных городов — шестьсот горожан опросили о качестве жизни в Новосибирске.

Рейтинг был составлен Финансовым университетом при Правительстве РФ. Всего в исследовании участвовало тридцать восемь городов — специалисты выяснили, что 83% жителей мегаполисов довольны количеством кинотеатров, библиотек, концертных залов, музеев.

Новосибирск обошел в рейтинге и крупных сибирских соседей - Красноярск, Барнаул и Омск заняли пятнадцатое, тринадцатое и седьмое место, и даже Москву, которой досталось пятое. Самые довольные культурной жизнью своего города люди живут в Санкт-Петербурге.