С 1 сентября министерство культуры начинает принимать заявки на конкурс по созданию гимна Новосибирской области

Пресс-служба регионального министерства культуры сообщила, что заявки на конкурс будут принимать с 1 по 15 сентября 2020 года по адресу Спартака, 11, кабинет 3. «Продолжительность гимна, предназначенного для оркестрового, хорового, оркестрово-хорового либо вокального и инструментального исполнения, не должна превышать четырёх минут»,— уточнили правила в ведомстве.