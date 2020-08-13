За нарушение предлагают ввести административное наказание.
Экологи предложили запретить букеты из живых цветов на 1 сентября
Инициатором проекта является сообщество защиты зеленых насаждений. Речь идет о запрете живых цветов на массовых мероприятиях в принципе, но в первую очередь — на школьных праздниках. Они аргументируют свою позицию тем, что детей нужно приучать к тому, чтобы беречь природу. Уничтожение миллионов цветов на праздники должно стать вне закона и всячески осуждаться обществом. Одна из авторов проекта, Татьяна Мамеева, высказала мнение, что пыльца цветов также может способствовать распространению коронавируса.
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