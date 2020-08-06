Во время пандемии коронавируса Владимир Путин ввел пособие на каждого ребенка в возрасте до 3 до 16 лет.
В Пенсионном фонде России рассказали, когда выдадут новые пособия на детей
В Пенсионном фонде России сообщили, что ожидать единовременной выплаты в 10 тысяч рублей стоит после 5 августа. Аналогичное пособие было начислено для всех подавших заявление россиян в июне и июле. Сейчас ПФР уточняет список тех, кто еще не получил помощь. «Все оставшиеся 10% соотечественников пока не подали заявлений. В основном, это жители территорий, на которых затруднен доступ к Сети. Но со своей стороны мы обещаем сделать все возможное для того, чтобы такие категории граждан получили выплаты», — пообещали в ПФР.
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