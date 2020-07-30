 Из-за пандемии коронавируса в Новосибирской области вырос уровень безработицы

По данным Новосибирскстата во втором квартале 2020 года безработица достигла уровня в 6,4% в Новосибирске и области. Для сравнения, в первом квартале этот показатель был на уровне 5,6%. В данный момент в регионе 90,7 тысяч безработных.

По Сибирскому Федеральному округу в целом за три прошедших месяца безработица выросла в среднем с 5,8% до 7,8%.