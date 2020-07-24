В России ввели упрощенную процедуру получения гражданства

Бывшим советским гражданам, которые не имеют гражданства и проживают на территории экс-советских республик, до получения российского паспорта не обязательно находиться в России в течение трех лет и подтверждать наличие законного источника дохода. То же правило действует для иностранцев, один из родителей которых живет в России и имеет гражданство, либо состоящих в браке и имеющих детей с гражданином России. Гражданам Украины, Белоруссии, Казахстана, Молдавии для подачи аявления на получение российского паспорта достаточно действующего вида на жительство.

Выпускники российских вузов смогут получить гражданство не через три, а через один год работы в стране.