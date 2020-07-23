«Больничные клоуны» вернулись в клиники Новосибирска

Волонтеры несколько месяцев снимали прямые эфиры, записывали видео со сказками и мастер-классами по рукоделию и другие развлекательные материалы. Раньше больные дети могли посмотреть их на смартфонах и планшетах, а теперь клоуны подарили Областной больнице телевизор. Видео записывают на флешку и передают в клинику. В планах волонтеров — подарить телевизоры всем детским отделениям. На днях клоуны помогали измерять температуру бесконтактным термометром в Областной больнице. С ней волонтеры сотрудничают уже 6 год.