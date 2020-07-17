«Бессмертный полк» предложили перенести на 2021 год

Пресс-секретарь объединенного общественного движения «Бессмертный полк России» Ольга Байбулова сообщила, что акцию решили перенести. «Шествие 26 июля точно не состоится. Когда оно пройдет, будем смотреть по эпидемиологической обстановке», — пояснила она.

Сопредседатель центрального штаба движения, народный артист СССР Василий Лановой предложил провести «Бессмертный полк» 9 мая 2021 года. Ранее некоторые источники утверждали, что акцию могут перенести на сентябрь 2020 года.