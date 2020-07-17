Больше жителей Новосибирска пережили «срывы» при алкоголизме из-за пандемии

«В результате того, что люди посидели на самоизоляции, есть всплеск активизации. По опросу докторов, порядка пяти человек в каждом районе со стойкой ремиссией в 2-3 года ушли в срыв этой ремиссии. Срыв ремиссии у многих произошел за счет отсутствия работы, потому что зачастую они переходят в трудоголизм — из одной зависимости в другую — и работа держит», — объяснила она.

Тем не менее, в целом в Новосибирской области ежегодно наблюдается снижение число жителей с диагнозом «алкоголизм». В концу 2020 года насчитывалось 12,5 тысяч человек с этой проблемой, в некоторые годы это число доходило до 8-20 тысяч.



