Андрей Травников вручил руководителям больниц ключи от новых автомобилей скорой помощи

Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив передали руководителям медицинских учреждений Новосибирской области ключи от 19 автомобилей скорой медицинской помощи.

Глава Новосибирской области поблагодарил всех тех, кто сегодня работает в системе здравоохранения региона. «Огромное вам спасибо за то, что выдерживаете свалившуюся на нас в 2020 году нагрузку. Мы все надеялись, что новая коронавирусная инфекция имеет сезонный характер — к сожалению, это оказалось не так. С апреля с максимальной нагрузкой работают все клиники, поликлиники, подразделения скорой медпомощи. Понимая сложность ситуации, мы стараемся всеми мерами помогать нашим медикам, всем специалистам и работникам сферы здравоохранения — от приобретения средств индивидуальной защиты и организации горячего питания на рабочих местах до приобретения новой техники. В этом году в областном бюджете запланированы средства на приобретение 12 санитарных машин и 13 мобильных медицинских комплексов, которые разъедутся по всем уголкам нашей области».

Два автомобиля вручены учреждению «Медтранс №3», четыре машины — государственному казенному учреждению «Медтранс», три — Государственной Новосибирской областной клинической больнице, по одной машине передано Бердской центральной городской больнице, Искитимской горбольнице, а также ЦРБ Болотнинского, Доволенского, Карасукского, Куйбышевского, Ордынского, Татарского, Тогучинского и Черепановского районов.