Шествие «Бессмертного полка» снова перенесли из-за коронавируса

Как сообщили «Ведомости», шествие «Бессмертного полка» перенесли во второй раз. 9 мая акцию не получилось провести из-за пандемии коронавируса. Теперь она может не состояться 26 июля, как было объявлено ранее — вероятной датой проведения называют 2 сентября. Впрочем, ранее Владимир Путин говорил о том, что в Кремле будут внимательно следить за развитием ситуации с пандемией и при необходимости примут перенесут марш на более поздний срок.