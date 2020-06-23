Новосибирские МФЦ возвращаются к работе в обычном режиме

Губернатор Новосибирской области подписал постановление, отменяющее ограничения в работе МФЦ. С 25 июня они начнут работать в обычном режиме.

«Записаться в МФЦ на получение государственных и муниципальных услуг можно непосредственно в филиалах , а также как и ранее — через Единую справочную службу «052», сайт mfc-nso.ru и мобильное приложение. При посещении МФЦ просим граждан соблюдать масочный режим, социальную дистанцию, а также пользоваться антисептиками, имеющимися в филиалах», — пояснил и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников.