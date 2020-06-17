Такую инициативу направил в ГосдумуНациональный родительский комитет.
Родителям-одиночкам предложили выплатить пособие
Председатель НРК Ирина Волынец считает, что во время пандемии коронавируса родители-одиночки оказались особенно социально незащищены. В своей инициативе комитет просит предоставить матерям и отцам-одиночкам ежемесячную компенсацию не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. При этом все действующие льготы и пособия для этой категории родителей должны быть полностью сохранены.
В начале месяца НРК также предлагал компенсировать алименты, невыплаченные детям по причине потери работы одним из родителей в период самоизоляции.
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