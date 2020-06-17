Родителям-одиночкам предложили выплатить пособие

Председатель НРК Ирина Волынец считает, что во время пандемии коронавируса родители-одиночки оказались особенно социально незащищены. В своей инициативе комитет просит предоставить матерям и отцам-одиночкам ежемесячную компенсацию не ниже двух прожиточных минимумов на члена семьи. При этом все действующие льготы и пособия для этой категории родителей должны быть полностью сохранены.

В начале месяца НРК также предлагал компенсировать алименты, невыплаченные детям по причине потери работы одним из родителей в период самоизоляции.