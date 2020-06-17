Жители Новосибирска могут «зажечь» свечу онлайн в память о Великой отечественной войне

Традиционная всероссийская акция «Свеча памяти» в этом году проходит в новом формате. Жители Новосибирска, как и других городов России, могут поучаствовать в онлайн-режиме.

Сделать это можно на сайте деньпамяти.рф. Здесь представлена информация о том, сколько свечей уже зажглось, и какой по счету стала ваша. На виртуальной Карте памяти можно отследить количество свечей в каждой области.

На сайте размещена информация о времени начала войны в разных городах. К примеру, «в Новосибирск известия о начале войны пришли во второй половине дня» ... «В 16:57 областным руководством была получена телеграмма из Москвы об объявлении с 23 июня всеобщей мобилизации». Текст сопровождается фотографиями и вырезками из газет того времени.

Еще одна цель акции — поддержка ветеранов: каждая зажженная свеча — 1 рубль, денежные средства будут направлены в благотворительный фонд «Память поколений». Организаторы планируют зажечь 27 миллионов свечей — столько граждан СССР погибло во время войны.

Акция проходит с 15 по 22 июня. С 20 июня в акции можно будет поучаствовать во «ВКонтакте» и «Одноклассниках» — каждый сможет подарить «свечу» своим друзьям.

Текст: Екатерина Кащеева