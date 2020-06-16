«Про нас забыли»: новосибирские предприниматели попросили губернатора разрешить им проводить тренинги в небольших группах

«В это непростое время многие новосибирцы стали менять профессию, получать новые навыки и менять работу. А кто-то повышает квалификацию, чтобы не попасть под сокращение, когда бизнес будет снижать издержки и избавляться от менее квалифицированных кадров. Мы обучаем поваров, кулинаров и последнее время, даже несмотря на кризис, эти профессии очень востребованы. Поэтому нашу деятельность нужно восстановить, чтобы помочь людям, — объясняет важность организаций по повышению квалификации Галина Шеломенцева, директор гастрономической школы «Гастроинкубатор».

На сегодняшний день в Новосибирской области действует запрет на деятельность организаций, осуществляющих дополнительное образование. Также нельзя проводить конференции, однодневные тренинги и другие мероприятия, где собирается большое количество людей.

«На фоне повсеместного открытия предприятий и снятия мер самоизоляции, про нас как будто забыли», — рассказала основатель и директор Первой Академии Маркетинга Ирина Ластовка. «А ведь мы осуществляем важную функцию для предпринимательства — обучаем маркетингу и бизнесу, тем самым помогая оставаться на плаву и выживать в кризис».

Чтобы отрасли разрешили возобновить работу, руководители согласны ежедневно замерять температуру у сотрудников, делать влажную уборку каждые 2 часа, регулировать поток обучающихся и использовать маски и анисептики для рук.