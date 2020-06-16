Промышленным организациям возместят затраты на приобретенное оборудование

«Мы продолжаем реализацию региональных госпрограмм в сфере промышленности. В рамках технического перевооружения организации могут возместить до 25% затрат при приобретении оборудования, но не более 10 млн рублей на предприятие. В прошлом году такую поддержку получили девять организаций, в том числе входящих в перечень системообразующих предприятий», — рассказал министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров.

В этом году на эти цели выделено 25 млн рублей. Требования к получателям финансовой поддержки и другие условия доступны на сайте министерства в разделе «Государственная поддержка». Конкурс будет проходить с 1 по 15 июля, заявку можно подать в региональный минпромторг на ул. Кирова, 3, каб. 502 по будням с 10.00 до 12.30 и с 13.30 до 17.00. Подробности можно уточнить по телефонам специалистов 238-62-15, 238-62-20.