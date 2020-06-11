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Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

В Сбербанке проверяют каждый случай. 

Кленты банка начали жаловаться на то, что в счет задолженностей списывают пособие на детей, которое родители получают из-за пандемии коронавируса. В Сбербанке рассказали, что существует система идентификации социальных выплат, чтобы взыскания производились правильно. Представители заверили, что проверяют каждый случай и дадут по ним ответ клиентам. 

С 1 июня приставам запрещено изымать любые социальные выплаты. 

Лидия Осинцева ,
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