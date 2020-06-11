Клиенты Сбербанка пожаловались на списание пособий на детей за долги

Кленты банка начали жаловаться на то, что в счет задолженностей списывают пособие на детей, которое родители получают из-за пандемии коронавируса. В Сбербанке рассказали, что существует система идентификации социальных выплат, чтобы взыскания производились правильно. Представители заверили, что проверяют каждый случай и дадут по ним ответ клиентам.

С 1 июня приставам запрещено изымать любые социальные выплаты.