«Мы не расходный материал»: члены избиркомов в Новосибирске присоединились к забастовке из-за голосования по поправкам в Конституцию

«Голосование 1 июля — опасность и для нашей жизни и здоровья, и для жизни и здоровья избирателей. Мы, члены комиссий, будем постоянно находиться на участке на протяжении 7 дней и помогать голосовать тысячам людей. Мы будем контактировать с ними как в помещении для голосования, так и при поквартирном обходе. И стоит заразиться хотя бы одному члену комиссии — как с огромной вероятностью вся комиссия тоже окажется заражена. А после каждого дня работы мы будем идти домой и приносить с собой болезнь. Для некоторых из наших близких людей это будет смертельным», — говорится в письме.

Его подписали более 100 членов избирательных комиссий из разных регионов России и призывают присоединиться к забастовке других коллег: «Мы — не расходный материал. Мы не хотим подвергать опасности жизни своих супругов, детей и родителей. Мы не хотим быть убийцами. Поэтому мы не будем организовывать голосование 1 июля».

