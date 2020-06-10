Новосибирские покупатели продложают нарушать масочный режим в магазинах

В магазине на Кирова нетрезвый покупатель устроил скандал на кассе, после того, как ему откзали в покупке. Продавцу пришлось нажать «тревожную кнопку». К счастью, кто-то из покупателей одолжил мужчине маску, он расплатился и покинул магазин.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что отказ в обслуживании без маски не является нарушением закона «О защите прав потребителей». За нарушение масочного режима покупатели могут получить штраф.