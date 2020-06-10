Губернатор Травников подписал постановление, согласно которому магазинам запрещено обслуживать покупателей без масок. Агентство безопасности «Гвардия» сообщило, что несмотря на это, жители Новосибирска продолжают нарушать масочный режим. В магазине на проезде Энергетиков мужчина выпил бутылку кваса прямо в торговом зале и подошел на кассу, чтобы ее оплатить. Кассир отказалась рассчитать его. Мужчина пообещал прийти вечером в маске и оплатить покупку, но не вернулся.
Новосибирские покупатели продложают нарушать масочный режим в магазинах
В магазине на Кирова нетрезвый покупатель устроил скандал на кассе, после того, как ему откзали в покупке. Продавцу пришлось нажать «тревожную кнопку». К счастью, кто-то из покупателей одолжил мужчине маску, он расплатился и покинул магазин.
В Роспотребнадзоре подтвердили, что отказ в обслуживании без маски не является нарушением закона «О защите прав потребителей». За нарушение масочного режима покупатели могут получить штраф.
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