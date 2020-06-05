Мошеннники вымогают деньги у новосибирских компаний под видом сотрудников МЧС

В МЧС напомнили, что ее сотрудники не оказывают платных услуг, а при проведении любых проверок приходят в форменной одежде и обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение.До конца 2020 года большая часть проверок юридических лиц исключена из ежегодного плана, и ограничены основания для них.