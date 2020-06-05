На официальном сайте МЧС появилось сообщение, в котором новосибирских бизнесменов призывают быть бдительными. «Лжесотрудники МЧС России угрожают крупными административными штрафами или приостановкой деятельности, а взамен на лояльное отношение просят оказать помощь денежными средствами или подарками», - предупредили в ведомстве. Своими жертвами мошеннники выбирают, в основном, организации, которые продолжают работать в условиях коронавируса.
Мошеннники вымогают деньги у новосибирских компаний под видом сотрудников МЧС
В МЧС напомнили, что ее сотрудники не оказывают платных услуг, а при проведении любых проверок приходят в форменной одежде и обязаны представиться и предъявить служебное удостоверение.До конца 2020 года большая часть проверок юридических лиц исключена из ежегодного плана, и ограничены основания для них.
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