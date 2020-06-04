Документ с подписью замруководителя новосибирского Роспотребнадзора Натальи Ильиных появился в паблике «Союз жителей Кировского района» ВКонтакте.
В Роспотребнадзоре проанализировали, где жители Новосибирска могли заразиться коронавирусом
Согласно аналитической справке, чаще всего заболевшие посещали магазин у дома, пользовались общественным транспортом — метро, троллейбусами и метро. 75,9% заразившихся не использовали при этом средства индивидуальной защиты.
Проанализировали и географию больных. По состоянию на 29 мая больше всего случаев COVID-19 зафиксировано на левом берегу Новосибирска — в Ленинском районе и Кировском районах. Самое большое количество, 857 — «без установленного источника».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.