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В Роспотребнадзоре проанализировали, где жители Новосибирска могли заразиться коронавирусом

Документ с подписью замруководителя новосибирского Роспотребнадзора Натальи Ильиных появился в паблике «Союз жителей Кировского района» ВКонтакте.

Согласно аналитической справке, чаще всего заболевшие посещали магазин у дома, пользовались общественным транспортом — метро, троллейбусами и метро. 75,9% заразившихся не использовали при этом средства индивидуальной защиты.

Проанализировали и географию больных. По состоянию на 29 мая больше всего случаев COVID-19 зафиксировано на левом берегу Новосибирска — в Ленинском районе и Кировском районах. Самое большое количество, 857 — «без установленного источника». 

Лидия Осинцева ,
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