В Роспотребнадзоре проанализировали, где жители Новосибирска могли заразиться коронавирусом

Согласно аналитической справке, чаще всего заболевшие посещали магазин у дома, пользовались общественным транспортом — метро, троллейбусами и метро. 75,9% заразившихся не использовали при этом средства индивидуальной защиты.

Проанализировали и географию больных. По состоянию на 29 мая больше всего случаев COVID-19 зафиксировано на левом берегу Новосибирска — в Ленинском районе и Кировском районах. Самое большое количество, 857 — «без установленного источника».