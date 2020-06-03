Названа предварительная дата акции «Бессмертный полк» в Новосибирске в 2020 году

Предварительно шествие «Бессмертного полка» запланировано на 26 июля. Сбор участников планируют по традиции начать на Октябрьской магистрали, 3 в 10 утра. Оттуда колонна двинется к площади Ленина и пройдет по Красному проспекту до Дома офицеров. Во время шествия планируют соблюдать установленный масочный режим. Как сообщили организаторы, им еще предстоит договориться с властями, как именно участники будут держать социальную дистанцию в полтора метра. Точная программа мероприятия еще утверждается.