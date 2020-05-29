В Минтруда предложили запретить увольнения из-за приостановки работы во время пандемии

РБК сообщил, что Минтруд подготовил проект постановления правительства «Об особенностях правового регулирования трудовых отношении в 2020 году» во время пандемии COVID-19. Сейчас Трудовой кодекс разрешает работодателю ввести простой, сократить штат или численность персонала, либо перевести сотрудников на неполный рабочий день. Новый проект предлагает запретить увольнять работников или отправлять их на простой, если организация временно не может продолжать деятельность из-за введенных ограничений. Документ говорит: «Прекращение трудовых отношении с работником, на которого распространяются ограничительные мероприятия, осуществляется по инициативе работника (по собственному желанию) или по соглашению сторон».