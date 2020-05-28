«Дорогой Новосибирск! Мы с вами!»: жители японского Саппоро записали видео со словами поддержки

Жители Саппоро трогательно уверяют: «Вирус пройдет! Скоро обнимемся!». В 2020 году исполнилось 30 лет со дня подписания договора о побратимстве между Новосибирском и Саппоро для развития дружбы и отношений в области культуры, науки, экономики.