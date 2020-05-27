В Новосибирске наказали первого участника «коронавирусной» вечеринки

Кировский районный суд сообщил: «Во вторник, 26 мая, было рассмотрено дело № 5-312/2020 об административном правонарушении. Молодой человек в ночь на 24 мая нарушил постановление губернатора Новосибирской области. Он находился в общественном месте рядом с Бугринским мостом — в районе парка «Бугринская роща» без гигиенической маски». Сумма штрафа, который обязан заплатить тусовщик — 1000 рублей.