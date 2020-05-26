28 мая пройдет прямой эфир с министрами Новосибирской области о мерах поддержки бизнеса в регионе

В режиме онлайн выступят и.о. министра экономического развития Новосибирской области Лев Решетников и министр промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Андрей Гончаров. Спикеры расскажут о федеральных и региональных мерах поддержки малого и среднего бизнеса в Новосибирской области в период противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Посмотреть прямой эфир можно в Instagram @sobakaru_nsk и @minpromtorgnso 28 мая. Начало в 15:00.