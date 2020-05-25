Андрей Травников, губернатор Новосибирской области: «Решения, которые мы принимаем сегодня, — точечные, адресные, адекватные текущей ситуации»

Правительством Новосибирской области продлен режим нерабочих дней для организаций, где существует повышенный риск распространения заболевания: это те виды деятельности, которые содержатся в перечне отраслей, пострадавших от коронавирусной инфекции. Все основные, системообразующие отрасли, важные для экономики, обеспечения жизнедеятельности муниципалитетов Новосибирской области продолжают работу. Также на территории Новосибирской области продлен режим самоизоляции граждан. При этом разрешены занятия спортом, прогулки в компании не более двух человек или в составе семьи, проживающих по одному адресу. Введен обязательный масочный режим при посещении объектов торговли, общественных мест, в транспортных средствах и общественном транспорте.

Продолжают действовать ограничения в отношении граждан, прибывших из регионов Российской Федерации с повышенным уровнем заболеваемости коронавирусной инфекцией и из-за рубежа: им предписывается находиться дома на самоизоляции в течение четырнадцати дней. В связи с тем, что в Новосибирске расположен крупный международный авиационный хаб — аэропорт Толмачево, мы принимаем вывозные рейсы из других государств с гражданами России, которые также подлежат обсервации в специально оборудованных учреждениях или нахождению дома на самоизоляции в течение двух недель. На территории области по-прежнему ограничено посещение объектов культа, за исключением священнослужителей и технического персонала.

Мы готовы к развитию ситуации по разным сценариям, поэтому никаких принципиальных изменений в подходах к реализации мер по предотвращению распространения инфекции и оказанию медицинской помощи не предпринимается. Сегодня подлежат госпитализации все инфицированные новой коронавирусной инфекцией, в том числе лица, у которых симптомов заболевания нет. Продолжается адресная работа по выявлению рисков заболевания COVID-19 среди граждан, у которых есть симптомы пневмонии и ОРВИ. Всех заболевших внебольничной пневмонией госпитализируют в специализированные пульмонологические отделения для дополнительной диагностики. Заболевшим ОРВИ предписывается нахождение дома на режиме самоизоляции до получения соответствующего разрешения от медицинских работников».