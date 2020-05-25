«Нужно отреагировать так, чтобы у любителей слушать громкую музыку ночью желание собираться отпало напрочь»: Андрей Травников поручил МВД навести порядок в Новосибирске

На совещании 25 мая Травников сказал сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области, что «вопиющие факты нарушения общественного порядка, которые мы наблюдали в Новосибирске в прошедшие выходные, требуют более оперативной и жёсткой реакции». Он упомянул, что на нарушителей жаловались в правительство региона. «Нужно отреагировать. Причем отреагировать так, чтобы у любителей слушать громкую музыку ночью желание собираться отпало напрочь. Сегодня у вас есть все полномочия по привлечению к ответственности и за нарушение общественного порядка, и за нарушение режима самоизоляции. Просьба, наведите порядок», — сказал Травников.

В МВД сообщили, что организаторов ночной вечеринки привлекли к административной ответственности по статье 4.2 «Нарушение тишины и покоя граждан» закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» и статье 20.6.1 КоАП РФ — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».