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«Нужно отреагировать так, чтобы у любителей слушать громкую музыку ночью желание собираться отпало напрочь»: Андрей Травников поручил МВД навести порядок в Новосибирске

По поручению губернатора нашли организаторов массовой ночной вечеринки на площади Ленина.

На совещании 25 мая Травников сказал сотрудниками ГУ МВД России по Новосибирской области, что «вопиющие факты нарушения общественного порядка, которые мы наблюдали в Новосибирске в прошедшие выходные, требуют более оперативной и жёсткой реакции». Он упомянул, что на нарушителей жаловались в правительство региона. «Нужно отреагировать. Причем отреагировать так, чтобы у любителей слушать громкую музыку ночью желание собираться отпало напрочь. Сегодня у вас есть все полномочия по привлечению к ответственности и за нарушение общественного порядка, и за нарушение режима самоизоляции. Просьба, наведите порядок», — сказал Травников.

В МВД сообщили, что организаторов ночной вечеринки привлекли к административной ответственности по статье 4.2 «Нарушение тишины и покоя граждан» закона «Об административных правонарушениях в Новосибирской области» и статье 20.6.1 КоАП РФ — «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения».

Лидия Осинцева ,
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