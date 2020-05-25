24 мая в социальных сетях и СМИ появились видеозаписи и фотографии массовых танцев на площади Ленина.Полиция сообщила, что нашла организаторов и некоторых участников — на них составили протоколы о нарушении тишины и режима самоизоляции.
Следственный комитет проверяет видео с двух уличных вечеринок в Новосибирске
Как выяснилось, вечеринка в центре была не единственной — появилась информация, что такие проходят и в Кировском районе рядом с конным клубом «Мустанг». Следственные органы СК России по Новосибирской области выпустили сообщение о том, что они организовали уголовно-процессуальную проверку «по факту распространения в СМИ сведений о проведении в городе Новосибирске в период самоизоляции массовых танцевальных вечеринок по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 236 УК РФ (нарушении санитарно-эпидемиологических правил».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.