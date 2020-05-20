Пилот оставил в небе над Новосибирской областью новую надпись

Надпись прочитали с помощью сервиса Flight Radar — она располагается над Колыванским районом. До этого пилот-любитель Олег Кобзев вывел в небе над Новосибирском ставшую известной фразу «А где все?», посвященную самоизоляции. Кстати, это не первый случай, когда пилоты пытаются оставить послания — например, в марте над Сиднеем появилось напоминание: «Мойте руки».