Правительство продлило больничные для работающих пенсионеров старше 65 лет

Больничные оплатят за счет средств Фонда социального страхования. Для оформления пенсионерам не нужно предоставлять какие-либо дополнительные документы — больничный будет выдаваться на основе данных, которые работодатели в электронном виде направляют в Фонд. Средства переведут за за весь период в течение 7 календарных дней со дня оформления. Главное условие — пенсионеры не должны были работать удаленно и находиться в отпуске во время объявленного периода самоизоляции.