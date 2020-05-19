Когда смогут открыться кинотеатры и спортзалы?

Ее ответ прозвучал в эфире телеканала «Россия 24» — Попова подчеркнула, что открытие развлекательных заведений возможно лишь тогда, когда в России пройдут все три этапа снижения карантинных мер.

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На первом этапе разрешены прогулки по двое и занятия спортом на улице с соблюдением дистанционного режима. На втором этапе возобновят работу все малые, средние и крупные магазины и заведения в сфере услуг. На третьем — станут возможны любые прогулки, и к его окончанию смогут вернуться к работе кинотеатры и спортзалы.



Приблизительные даты всех трех этапов пока неизвестны.