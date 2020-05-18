Кондитерская фабрика подарила новосибирским врачам 20 килограммов уникального шоколада

Директор кондитерской фабрики «Победа» Ольга Муравьева рассказала, как родился проект «Победа Иммунитета»: «Сегодня все глаза мира обращены на медиков, которые спасают жизни, при этом рискуя своим здоровьем. В этот непростой период мы обязаны проявить социальную ответственность, сплотиться в борьбе с вирусом и направить все силы на укрепление иммунитета населения страны. Каждый может оказать помощь, вне зависимости от рода деятельности. Мы не являемся профильной организацией здравоохранения, но наш шоколад Charged Immunity с особым комплексом биодобавок укрепляет иммунную систему организма, помогая ему справляться с постоянными нагрузками, а также увеличивает работоспособность, поэтому мы направляем его в качестве поддержки медикам. Это то немногое, что мы можем сделать для врачей в эти нелегкие дни».

Фабрика также поддержала врачей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону