Производители надеются, что подарок поможет им поддержать силы во время эпидемии коронавируса.
Кондитерская фабрика подарила новосибирским врачам 20 килограммов уникального шоколада
Директор кондитерской фабрики «Победа» Ольга Муравьева рассказала, как родился проект «Победа Иммунитета»: «Сегодня все глаза мира обращены на медиков, которые спасают жизни, при этом рискуя своим здоровьем. В этот непростой период мы обязаны проявить социальную ответственность, сплотиться в борьбе с вирусом и направить все силы на укрепление иммунитета населения страны. Каждый может оказать помощь, вне зависимости от рода деятельности. Мы не являемся профильной организацией здравоохранения, но наш шоколад Charged Immunity с особым комплексом биодобавок укрепляет иммунную систему организма, помогая ему справляться с постоянными нагрузками, а также увеличивает работоспособность, поэтому мы направляем его в качестве поддержки медикам. Это то немногое, что мы можем сделать для врачей в эти нелегкие дни».
Фабрика также поддержала врачей Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Ростова-на-Дону
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