Госдума приняла закон об ОСАГО — «лихачи» будут платить больше

Грубые нарушители должны будут платить больше. Водитель сможет «попасть» на увеличенный тариф, если в течение года неоднократно проезжал на красный свет или запрещающий жест регулировщика, превысил скорость более чем на 60 километров в час, выезжал на встречную полосу или управлял автомобилем в состоянии опьянения. Эти нарушения должны быть зафиксированы не автоматической системой, а инспектором ГИБДД, который установит личность водителя.

Тариф будет также зависеть от назначения автомобиля — используется он для личных целей или для услуг такси. По новой поправке до 30 сентября включительно покупать полисы можно будет без прохождения техосмотра — диагностическая карта не нужна. Ее нужно будет предоставить страховщику позже, не позднее 31 октября 2020.

