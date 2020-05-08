Три миллиона рублей: именно столько штрафов собрали с нарушителей в Новосибирской области с начала пандемии коронавируса

Как сообщили власти, всего в суд направили 842 протокола по разным нарушениям административных статей.

79 людям, не соблюдавшим предписанную двухнедельную самоизоляцию, уже присудили штрафы на сумму более 1,1 млн рублей. Суды удовлетворили 15 заявлений Роспотребнадзора о принудительной изоляции в условиях обсерватора и 9 — о госпитализации.

Горожан, которые грубо нарушали ограничения, введенные в области, оштрафовали на общую сумму 456,5 тыс. рублей. На юридических лиц составили 59 административных протоколов, из них 38 уже присудили штрафы на общую сумму свыше 1,3 млн рублей, а 12 временно запретили работать.

В местах въезда на территорию Новосибирской области организовали 7 контрольно-пропускных пунктов.