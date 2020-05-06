Главный санитарный врач России озвучила, как предполагается выходить из режима самоизоляции

На совещании с президентом 6 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова озвучила, что ограничительные меры позволили задержать развитие эпидемии в России на 2 месяца и изучить опыт других стран. Поскольку, как отметил Владимир Путин, ситуация с распространением коронавируса в разных регионах складывается по-разному, решение о завершении самоизоляции будут принимать их главы. Для этого им нужно будет оценить следующие факторы за 1-2 недели:

темп прироста заболевших

свободный коечный фонд

показатель охвата тестирования населения

Сам выход из самоизоляции, по словам, Поповой, должен быть плавным, с постепенным расширением круга контактов людей. Она предложила 3 этапа. На первом людям будет можно заниматься спортом на открытых пространствах, гулять с детьми. Магазины и объекты сферы услуг будут работать с соблюдением дистанции. На втором этапе к ним прибавятся большие по площади организации, но с ограничением одновременного количества посетителей, и начнут работать образовательные учреждения. На третьем откроются парки и скверы, но людям все еще нужно будет соблюдать дистанцию. Все образовательные и развлекательные учреждения, гостиницы, магазины будут работать, как обычно.

Анна Попова подчеркнула, что в случае ухудшения ситуации решения могут быть отменены. Президент напомнил, что торопиться не стоит, потому что цена любой ошибки — безопасность, жизнь, здоровье людей.