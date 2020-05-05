Какие профессии будут востребованы после окончания пандемии коронавируса?

На занятость могут рассчитывать работники-«связующие звенья» между клиентами и компаниями — консультанты кол-центров, сотрудники интернет-магазинов, курьеры в связке с водителями и диспетчерами доставки. акже, по мнению экспертов. Будут особенно востребованы специалисты по бытовым услугам — электрики, сантехники, сборщики мебели.

Из-за длинного периода самоизоляции и стресса, связанного с эпидемией, работы хватит и психологам. Востребованными будут сиделки и врачи общей практики, консультирующие онлайн.

Еще один тренд — слияние различных сфер, например, юриспруденции — с цифровыми навыками, медицины — с инженерией, агрокультуры — с робототехникой.