«Самая большая ошибка, которую люди сейчас делают — не соблюдают самоизоляцию»: персонал инфекционной больницы №1 продолжает рассказывать про свои рабочие будни

Ирина Осинова, медсестра отделения реанимации:

Работа, конечно, тяжелая. Ничего не скажешь. Но, чтобы работать в медицине долго, как мы, — до 50 [лет], я считаю, что это должно быть твое призвание. Иначе никак.

Я до этого [до инфекционной больницы] 22 года отработала в туберкулезной хирургии. Там куда опаснее! Поэтому сейчас этот коронавирус я не считаю лично для себя таким уж страшным. Я, когда работала в хирургии [туберкулезной больницы], все спрашивали: родственники больных, знакомые — не боюсь ли я заразиться. Я им отвечала: «Ваши родственники никогда здесь не работали, но они лежат у нас, лечатся. Где-то они нашли этот туберкулез, где-то на улице, получается».

Когда ты знаешь, как защищаться [от заражения], чего тебе бояться-то? Средств защиты [у нас в больнице] хватает. Эти очки, кстати, не те, в которых я работаю в боксе с коронавирусной инфекцией. Там такие очки-очки! А это — просто защита от попадания любой жидкости. Так что защиты хватает, костюмы висят [запас на складе], хорошие костюмы. У меня, кстати, на страничке Вконтакте, когда я первый раз [фото] выложила нас в этих костюмах, знакомый спросил: «Ой, говорят, что вы их сами покупаете?». Я ответила, что нет не сами, нам предоставили. А он: «Все-таки говорят, что вы сами!». И вот как человеку доказывать, что они есть в достаточном объеме? Маски есть защитные, есть очки. Вы же видели, я зашла [с приклеенной полоской на носу]? Я боюсь, что иначе к концу смены у меня будет синяк. Она [маска] очень хорошо прилегает, защищает отлично.

Самая большая ошибка, которую люди сейчас делают — не соблюдают самоизоляцию. Да, мы все [в инфекционной больнице] — за самоизоляцию. У меня есть справка с работы, которая мне разрешает перемещаться [по городу]. Я, теоретически, могу с ней куда угодно пойти. Никто ведь не проверит, с работы я иду или нет, какой у меня график смен. Но мы никто этого не делаем! Потому что мы, как никто знаем — если разорвать эту цепь, вовремя ее разорвать, вирус погибнет.