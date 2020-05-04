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«Самая большая ошибка, которую люди сейчас делают — не соблюдают самоизоляцию»: персонал инфекционной больницы №1 продолжает рассказывать про свои рабочие будни
Ирина Осинова, медсестра отделения реанимации:
Работа, конечно, тяжелая. Ничего не скажешь. Но, чтобы работать в медицине долго, как мы, — до 50 [лет], я считаю, что это должно быть твое призвание. Иначе никак.
Я до этого [до инфекционной больницы] 22 года отработала в туберкулезной хирургии. Там куда опаснее! Поэтому сейчас этот коронавирус я не считаю лично для себя таким уж страшным. Я, когда работала в хирургии [туберкулезной больницы], все спрашивали: родственники больных, знакомые — не боюсь ли я заразиться. Я им отвечала: «Ваши родственники никогда здесь не работали, но они лежат у нас, лечатся. Где-то они нашли этот туберкулез, где-то на улице, получается».
Когда ты знаешь, как защищаться [от заражения], чего тебе бояться-то? Средств защиты [у нас в больнице] хватает. Эти очки, кстати, не те, в которых я работаю в боксе с коронавирусной инфекцией. Там такие очки-очки! А это — просто защита от попадания любой жидкости. Так что защиты хватает, костюмы висят [запас на складе], хорошие костюмы. У меня, кстати, на страничке Вконтакте, когда я первый раз [фото] выложила нас в этих костюмах, знакомый спросил: «Ой, говорят, что вы их сами покупаете?». Я ответила, что нет не сами, нам предоставили. А он: «Все-таки говорят, что вы сами!». И вот как человеку доказывать, что они есть в достаточном объеме? Маски есть защитные, есть очки. Вы же видели, я зашла [с приклеенной полоской на носу]? Я боюсь, что иначе к концу смены у меня будет синяк. Она [маска] очень хорошо прилегает, защищает отлично.
Самая большая ошибка, которую люди сейчас делают — не соблюдают самоизоляцию. Да, мы все [в инфекционной больнице] — за самоизоляцию. У меня есть справка с работы, которая мне разрешает перемещаться [по городу]. Я, теоретически, могу с ней куда угодно пойти. Никто ведь не проверит, с работы я иду или нет, какой у меня график смен. Но мы никто этого не делаем! Потому что мы, как никто знаем — если разорвать эту цепь, вовремя ее разорвать, вирус погибнет.
Галина Дружинина, старшая медицинская сестра боксированного отделения №2:
Нагрузка [у сотрудников инфекционки], да, увеличилась. Но это же пройдет, закончится.
Самый глупый вопрос, который задают пациенты: «Я тут у вас ничем не заражусь?». Вообще-то вы сюда уже с инфекциями поступаете. Я считаю, у нас тут в плане заражения все безопасно: дезинфекция, боксы, санэпидрежим. У нас большой опыт.
У меня спрашивают [знакомые и незнакомые]: «Не скрываете ли вы количество пациентов? На самом деле их, например, больше, а официально говорят, что меньше. Или наоборот, их меньше, а вы пугаете!» Я этого вопроса не понимаю! Сколько их [пациентов] лежит, столько и лежит. Да и скрывать здесь нечего, это эпидемия. Даже пандемия, ВОЗ объявила пандемию. Как это скроешь? Никак. У нас больше 150 сотрудников [в инфекционной больнице], все люди адекватные. В коллективе все знают, сколько пациентов. Кроме того, что тут в курсе все сотрудники, здесь ведь лежат пациенты, которые тоже молчать не будут. Где-то что-то могут услышать, увидеть. Да и нельзя такое скрывать. Если есть заболевшие, значит они есть.
Я очень надеюсь, что эта информация [о количестве заболевших] как-то людей насторожит, и они, наконец, начнут соблюдать меры предосторожности.
Фото: Вера Сальницкая
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