Новосибирская область в тройке лидеров по распространению коронавируса

Расчет количества заболевших делался на сто тысяч населения. Первое место в рейтинге занимает Республика Хакасия — там больна почти половина от этого количества жителей. Второе место — у Красноярского края, где заразившихся коронавирусом четверть от ста тысяч. Замыкает тройку лидеров Новосибирская область, где больных Covid-19 18.9%.