9 мая в Новосибирске: рассказываем, как отметить важную дату даже дома

8 мая в 22 часа празднование начнется с акции «Свеча памяти». В департаменте культуры, спорта и молодежной политики мэрии города Новосибирска объяснили, что все желающие могут выставить к окну зажженную свечу — в память о погибших в войне. Одновременно с зажжением свечей на всех теле-, радио- и интернет-каналах будет объявлена Минута молчания.

9 мая весь день на различных интернет-ресурсах и телеканалах будет идти телемарафон «Во имя всех грядущих поколений». В 10 часов зрителям начнется трансляция военного парада: будут транслироваться парады Победы прошлых лет, архивные записи первого парада и истории о парадах в Москве и Новосибирске. Над городом пролетят транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ-В, ударные вертолеты Ми-24 и истребители-перехватчики МиГ-31.

В 11 часов о сайте, где размещаются фотографии и истории павших воинов, «идущих» в «Бессмертном полку» расскажут модераторы патриотической акции в Новосибирске — Ирина Рудковская и Анастасия Панфилова.

В 12 часов состоится презентация Виртуального Монумента Славы — на сайте можно будет найти имя своего погибшего родственника и почтить его память, не выходя из дома.

В 21 час 50 минут с балконов домов весь Новосибирск споет песню «День Победы».