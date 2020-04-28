Владимир Путин попросил проявить ответственность и соблюдать самоизоляцию, несмотря на длинные майские праздники

Во время совещания 28 марта глава Роспотребнадзора отдельно упомянула Новосибирскую область — несоблюдение самоизоляции привело к тому, что темп прироста зараженных вырос вдвое. Президент обратился к гражданам:

«Для каждого из нас самое дорогое — это жизнь, здоровье близких, безопасность родителей и детей. Сейчас мы чувствуем это особенно остро, переживаем за свои семьи, за друзей, стремимся оградить их от жестокой угрозы.

При этом кому-то может показаться и кажется, что ничего страшного не происходит. Многие не видят угрозы, просто не чувствуют ее. Ведь даже в Москве, где больше всего заболевших — 48 тысяч человек — это всего лишь 0,4 процента жителей столицы. Но, во-первых, это жизни, здоровье конкретных людей, и их немало. А, во-вторых, опасность дальнейшего, причем широкого распространения болезни не миновала. Она еще очень велика.

Среди наших родных, коллег, людей, которых мы хорошо знаем, все больше тех, кого прямо затронула болезнь, у кого обнаружена инфекция, кто оказался в больнице с осложнениями. Дорогие друзья, глубоко соболезную всем, кого постигло горе, кто переживает невосполнимую утрату близких.

Прошу вас, уважаемые друзья, очень вас прошу проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться — как бы этого ни хотелось — от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок.

Понимаю, как это нелегко: и горечь потерь, и груз усталости, тревог, неопределенности. Это, конечно, изматывает, психологически истощает людей. Накапливаются материальные, финансовые, бытовые проблемы. И каждому из нас так и хочется выдохнуть и сказать: все, наконец, закончилось, все позади.

Тем более что за окнами весна, теплые, солнечные дни приходят уже не только на юг России, но и на Урал, в Сибирь, на Дальний Восток. Многие планировали там, где это возможно, провести майские праздники на дачных и садовых участках. И конечно, так и нужно сделать.

Но прошу вас, уважаемые друзья, очень вас прошу проявить предельную ответственность и осторожность, воздержаться — как бы этого ни хотелось — от похода в гости, к соседям, от посиделок в больших компаниях, от лишних и необязательных поездок.

Нам всем нельзя допустить срыва в борьбе с коронавирусом. Предстоящие майские дни здесь решающие. Именно для того, чтобы такого срыва не было, мы и продлеваем период нерабочих дней, ограничительные мероприятия в регионах до 11 мая включительно.

Соблюдая требования безопасности, режим самоизоляции, мы отметим и наш священный праздник — День Победы. Несмотря ни на что, все вместе, всей страной сделаем это. Этот день, его духовная сила — навсегда в наших сердцах.

9 мая в небе России, в парадном строю, отдавая честь героям, пройдет авиационная техника, современные боевые самолеты и вертолеты. А вечером в центрах городов обязательно будет традиционный праздничный салют».